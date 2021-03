Sanremo 2021, alla ricerca del tempo perduto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il desiderio di normalità non basta. La prima serata del Festival è dominata dalla nostalgia prepotente del "mondo del prima" Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il desiderio di normalità non basta. La prima serata del Festival è dominata dnostalgia prepotente del "mondo del prima"

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - ivanburatti : Ho intervistato Arisa, protagonista a #Sanremo2021 con Potevi fare di più. Prima a cantare fra i big come nel 2014,… - MahmoodStories : @Sanremo_2021 1 Chiamami per nome 2. Glicine 3. Ora -