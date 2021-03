Sanremo 2021, Alex Schwazer dal dramma alla rinascita: ecco chi è la moglie Kathrin Freund (Di giovedì 4 marzo 2021) Forse senza il supporto della moglie Alex Schwazer non sarebbe riuscito ad affrontare un periodo così difficile come quello che ha dovuto vivere negli ultimi anni. Era l’estate del 2016 quando, alla vigilia dei Giochi Olimpici di Rio, il marciatore altoatesino è risultato positivo (per la seconda volta) a un controllo anti-doping ed è stato squalificato a otto anni dal Tribunale Arbitrale dello sport. Dopo tre anni di una valanga di esami, ricorsi e udienze, qualche settimana fa il procedimento ai danni di Schwazer è stato archiviato perché il campione “non ha commesso il fatto”. Quelle provette erano state alterate. Sin dall’inizio della vicenda, l’atleta si era dichiarato innocente e vittima di un complotto. Dal dramma alla rinascita, stasera salirà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Forse senza il supporto dellanon sarebbe riuscito ad affrontare un periodo così difficile come quello che ha dovuto vivere negli ultimi anni. Era l’estate del 2016 quando,vigilia dei Giochi Olimpici di Rio, il marciatore altoatesino è risultato positivo (per la seconda volta) a un controllo anti-doping ed è stato squalificato a otto anni dal Tribunale Arbitrale dello sport. Dopo tre anni di una valanga di esami, ricorsi e udienze, qualche settimana fa il procedimento ai danni diè stato archiviato perché il campione “non ha commesso il fatto”. Quelle provette erano state alterate. Sin dall’inizio della vicenda, l’atleta si era dichiarato innocente e vittima di un complotto. Dal, stasera salirà ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Marco_Spagnoli : RT @OrsolaSeverini: Gli pseudo intellettuali devono vergognarsi di guardare Sanremo? #Sanremo21 #SANREMO2021 #pseudointellettuali https://… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Fiorello prende in giro Vasco cantando 'Gli scavi sopra'. VIDEO -