Sanremo 2021 | Aiello crolla | i Maneskin sexy infuocano il palco | Annalisa e Madame fanno centro

Il Festival di Sanremo 2021 ha dato subito spazio (giustamente) alle Nuove Proposte. Tra i Giovani hanno spiccato per originalità Gaudiano con "Polvere da sparo" che ha convinto per la sua interpretazione e per il tema delicato, una dedica al padre suicida, e Folcast che con "Scopriti" ha presentato un brano con un beat accattivante e un giro di basso coinvolgente. I due hanno passato il turno e andranno di diritto alla finalissima di venerdì. Poi è arrivata la gara dei Big alle prese con la diretta, la platea vuota e il palco avvolto solo dall'orchestra. L'emozione ha fregato anche chi di Sanremo ne ha fatti come, ad esempio, Arisa che recuperato dopo un inizio incerto nella seconda parte del brano meraviglioso di Gigi D'Alessio, "Potevi dare di più". Meglio in prove generali lunedì.

