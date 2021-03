Sanremo 2021, Achille Lauro stile glam rock (che lacrima sangue) – Il video (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Sono il glam rock, sessualmente tutto, genericamente niente». Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo in grande stile, come aveva già fatto l’anno scorso. Un’esibizione in cui l’artista romano ha lacrimato sangue e reinterpretato lo stile dell’età dell’oro del rock anni Settanta e Ottanta. View this post on Instagram A post shared by Achille Lauro® (@Achilleidol) video: Rai Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I duetti e le cover della terza serata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Sono il, sessualmente tutto, genericamente niente».torna sul palco del Festival diin grande, come aveva già fatto l’anno scorso. Un’esibizione in cui l’artista romano hatoe reinterpretato lodell’età dell’oro delanni Settanta e Ottanta. View this post on Instagram A post shared by® (@idol): Rai SpecialeIl regolamento del Festival diTutte le canzoni in gara al Festival diI duetti e le cover della terza serata ...

