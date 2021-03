Sanremo 2021: Achille Lauro si ispira a Velvet Goldmine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 Achille Lauro ha portato in scena un omaggio al glam rock, riprendendo il look di Jonathan Rhys-Meyers nel film di Todd Haynes Che cosa combinerà Achille Lauro? Era una delle domande con cui ci siamo avvicinati alla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Dopo che nel 2020 l'artista romano era stato in gara, proponendo ogni sera un costume diverso, in questo Sanremo 2021, in cui è ospite fisso, ci aveva promesso un "quadro" nuovo in ogni serata. Com'è andata allora ieri sera? Achille Lauro non ha certo deluso le aspettative. È entrato in scena con una scintillante capigliatura blu, con un abito dalla foggia metallica e un vistoso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima serata del Festival diha portato in scena un omaggio al glam rock, riprendendo il look di Jonathan Rhys-Meyers nel film di Todd Haynes Che cosa combinerà? Era una delle domande con cui ci siamo avvicinati alla prima serata del Festival di. Dopo che nel 2020 l'artista romano era stato in gara, proponendo ogni sera un costume diverso, in questo, in cui è ospite fisso, ci aveva promesso un "quadro" nuovo in ogni serata. Com'è andata allora ieri sera?non ha certo deluso le aspettative. È entrato in scena con una scintillante capigliatura blu, con un abito dalla foggia metallica e un vistoso ...

