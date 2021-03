Sanremo 2021, 1^ serata classifica della giuria demoscopica: primo posto Annalisa (Di mercoledì 3 marzo 2021) classifica Sanremo 2021: primo posto per Annalisa nella serata inaugurale E’ giunta al termine la prima serata del Festival di Sanremo 2021 e sono arrivate le prime informazioni sui brani ascoltati nel corso della kermesse. Ieri sono stati 13 i big ad esibirsi e secondo la giuria demoscopica, composta da 300 esperti in campo musicale, è Annalisa ad aggiudicarsi il primo posto in classifica con il suo brano Dieci. Seconda posizione per Noemi con la sua Glicine e terzo posto per Fasma con Parlami. Al quarto posto invece i favoriti Fedez e Francesca Michielin con ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021)pernellainaugurale E’ giunta al termine la primadel Festival die sono arrivate le prime informazioni sui brani ascoltati nel corsokermesse. Ieri sono stati 13 i big ad esibirsi e secondo la, composta da 300 esperti in campo musicale, èad aggiudicarsi ilincon il suo brano Dieci. Seconda posizione per Noemi con la sua Glicine e terzoper Fasma con Parlami. Al quartoinvece i favoriti Fedez e Francesca Michielin con ...

