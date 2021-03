Sanità criminale: le mani delle cosche sull’emergenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) La pandemia ha acceso l'interesse della malavita organizzata sulla fornitura di mascherine e sanificazioni anti-Covid. In tutt'Italia, infatti, sono in corso oltre tremila procedimenti giudiziari legati al virus. A Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, è soprannominato il «Principino». Un mese fa i carabinieri hanno bussato alla sua porta con un mandato d'arresto per un'inchiesta del procuratore Nicola Gratteri nella quale si ipotizza l'associazione di stampo mafioso. L'ultimo imprenditore sponsorizzato dalla criminalità organizzata che è riuscito a fare breccia nel business del Covid-19 si chiama Antonio Gallo. Controlla due società tessili ed era riuscito ad agganciare un giovanissimo dipendente di Invitalia, membro dello staff del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Natale Errigo. Anche Errigo è finito in carcere (unica misura, secondo il gip che l'ha arrestato, «in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) La pandemia ha acceso l'interesse della malavita organizzata sulla fornitura di mascherine e sanificazioni anti-Covid. In tutt'Italia, infatti, sono in corso oltre tremila procedimenti giudiziari legati al virus. A Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, è soprannominato il «Principino». Un mese fa i carabinieri hanno bussato alla sua porta con un mandato d'arresto per un'inchiesta del procuratore Nicola Gratteri nella quale si ipotizza l'associazione di stampo mafioso. L'ultimo imprenditore sponsorizzato dalla criminalità organizzata che è riuscito a fare breccia nel business del Covid-19 si chiama Antonio Gallo. Controlla due società tessili ed era riuscito ad agganciare un giovanissimo dipendente di Invitalia, membro dello staff del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Natale Errigo. Anche Errigo è finito in carcere (unica misura, secondo il gip che l'ha arrestato, «in ...

Ggcrm : @Ruffino_Lorenzo @MMmarco0 Considera anche che con il principio del 30% dell'occupazione delle ICU avere una sanità… - nostromaggio : RT @Fabrizio_Baggi: Da un anno chiediamo il #commissariamento della #sanità lombarda per la gestione criminale della #pandemia. Il #Governo… - _854569266004 : RT @Fabrizio_Baggi: Da un anno chiediamo il #commissariamento della #sanità lombarda per la gestione criminale della #pandemia. Il #Governo… - direzioneprc : RT @Fabrizio_Baggi: Da un anno chiediamo il #commissariamento della #sanità lombarda per la gestione criminale della #pandemia. Il #Governo… - aliciasbb : RT @Fabrizio_Baggi: Da un anno chiediamo il #commissariamento della #sanità lombarda per la gestione criminale della #pandemia. Il #Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità criminale Le mafie invisibili C'è 'mafia della Sanità', che attecchisce perché nel settore circola un oceano di denaro pubblico, ... riciclando il denaro sporco, il tutto consentendo all'organizzazione criminale di crescere, ...

Un governo che da i numeri... a vanvera ... o solo con "tachipirina e vigile attesa", è criminale, che i numeri assoluti non sono pertinenti ... Che di scientifico non hanno niente, così come la sanità non dovrebbe avere niente a che fare con ...

Uso politico del Covid, caso Navalny e democrazie illiberali: la minaccia per l’Europa viene da Est| Milena... Corriere della Sera C'è 'mafia della', che attecchisce perché nel settore circola un oceano di denaro pubblico, ... riciclando il denaro sporco, il tutto consentendo all'organizzazionedi crescere, ...... o solo con "tachipirina e vigile attesa", è, che i numeri assoluti non sono pertinenti ... Che di scientifico non hanno niente, così come lanon dovrebbe avere niente a che fare con ...