Sandra Milo non si tiene | Palestrati mi mandano foto senza mutande

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni A Un giorno da pecora l'attrice svela di essere "preda" ambita sui social. Riceve decine di dichiarazioni eosé "Sui social mi scrivono di tutto".non si trate su Rai Radio1 confessa come il mondo dei social l'abbia travolta soprattutto dal punto di vista dei corteggiatori. Dopo le prime piccanti dichiarazioni, rilasciate settimane fa,questa volta ha deciso di parlare apertamente delle decine di richieste esplicite e non, che riceve sul web ogni giorno. Perché lei, nonostante i suoi 88 anni, è ancora il sogno erotico di molti italiani. nodo 1895474 Ospite in collegamento radiofonico della trasmissione Un giorno da Pecora,ha svelato -giri di parole - ...