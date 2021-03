San Nicola Manfredi, famiglia prende possesso di alloggio Iacp: esulta Vernillo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – “Tutto bene quel che finisce bene”. Così in una nota per la stampa il gruppo consiliare ‘Sviluppo e Solidarietà’ di San Nicola Manfredi, con il suo capogruppo Arturo Vernillo, già designato come prossimo candidato sindaco alle elezioni comunali di ottobre, gioiosi per una famiglia sannicolese che ha potuto finalmente prendere possesso di un alloggio Iacp. La storia è da libro cuore – si legge nella nota – e dimostra la grande sensibilità della coalizione di minoranza, vicina da sempre alle vicende dei propri conterranei: casa inagibile per una famiglia, sfratto esecutivo la logica conseguenza. Nel settembre 2019 il gruppo Sviluppo e Solidarietà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – “Tutto bene quel che finisce bene”. Così in una nota per la stampa il gruppo consiliare ‘Sviluppo e Solidarietà’ di San, con il suo capogruppo Arturo, già designato come prossimo candidato sindaco alle elezioni comunali di ottobre, gioiosi per unasannicolese che ha potuto finalmenteredi un. La storia è da libro cuore – si legge nella nota – e dimostra la grande sensibilità della coalizione di minoranza, vicina da sempre alle vicende dei propri conterranei: casa inagibile per una, sfratto esecutivo la logica conseguenza. Nel settembre 2019 il gruppo Sviluppo e Solidarietà ...

occhio_notizie : San Nicola la Strada: imprenditore non paga, lui lo sperona con l’auto: arrestato 33enne - bri0schi : GAIA GOZZI LA MANO NON TE LA TENGO PERCHÉ È SUDATA E STO PIÙ IN ANSIA DI TE MADONNA BENEDETTISSIMA DI BAHIA SAN NIC… - silviaguerrini : RT @rep_bari: Bari, salta per il secondo anno la sagra di San Nicola: il corteo storico non sfilerà [aggiornamento delle 14:12] https://t.c… - casertafocus : SAN NICOLA LA STRADA – Commerciante di Caserta speronato per estorcergli denaro, bloccati in due: nei guai un 39enn… -