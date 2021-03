Samsung annuncia tutte le novità per il 2021 | ecco cosa arriverà

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Con un evento in streaming,hatole principaliin arrivo nelNella giornata di ieri, l’azienda sudcoreanahato in diretta streaminglein arrivo nelper ciò che riguarda televisori e schermi di ultima generazione. Il colosso hi tech si prepara a L'articolo proviene da Inews.it.

infoitscienza : Samsung annuncia le sue patch di sicurezza di marzo 2021: ecco chi le riceverà - tuttoteKit : #Samsung annuncia i prodotti del 2021 tra MICRO LED e Neo QLED #MICROLED #tuttotek - TuttoAndroid : Samsung annuncia le sue patch di sicurezza di marzo 2021: ecco chi le riceverà - CyberSecurityN8 : RT @CeotechI: LG annuncia di aver reso disponibile WebOS TV ad altri partner del settore... - #lg #smarttv #tv #tvbox #webos #iptv #netflix… - CeotechI : RT @CeotechI: LG annuncia di aver reso disponibile WebOS TV ad altri partner del settore... - #lg #smarttv #tv #tvbox #webos #iptv #netflix… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung annuncia

Samsung Newsroom Italy

Apple TV Plusun ulteriore ampliamento del suo catalogo di contenuti: produrrà una serie antologica di 8 ... Il piccoloche piace a tutti?Galaxy A41 , compralo al miglior prezzo ...A pochi giorni dal lancio della Realme 8 Series, l'azienda cineseche il prossimo top - di - gamma Realme 8 Pro sarà dotato di un sensore fotograficoHM2 da 108MP con funzioni avanzate come tilt - shift in time - lapse, Starry time - lapse e nuovi ...Con un evento in streaming, Samsung ha annunciato tutte le principali novità in arrivo nel 2021. Ecco cosa arriverà ...All'inizio di questa settimana, Samsung Electronics ha annunciato che aprirá un nuovo programma di prova gratuita di tre giorni ...