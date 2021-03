Sampdoria, tutti negativi i tamponi prima del derby: il comunicato (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Sampdoria ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo squadra dopo la nuova positività di un elemento La Sampdoria, dopo la notizia di una positività nel gruppo squadra, si è posta immediatamente in isolamento e ha effettuato un nuovo giro di tamponi. Questa mattina è stato comunicato l’esito, come riporta il comunicato ufficiale del club blucerchiato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 comunicato – «L’U.C. Sampdoria informa che i tamponi naso-faringei effettuati questa notte ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo, fatta eccezione per il componente già risultato positivo ieri, il quale resta in isolamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lahal’esito deieffettuati sul gruppo squadra dopo la nuova positività di un elemento La, dopo la notizia di una positività nel gruppo squadra, si è posta immediatamente in isolamento e ha effettuato un nuovo giro di. Questa mattina è statol’esito, come riporta ilufficiale del club blucerchiato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24– «L’U.C.informa che inaso-faringei effettuati questa notte ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno datoesito negativo, fatta eccezione per il componente già risultato positivo ieri, il quale resta in isolamento ...

