Samantha Cristoforetti | nuova missione nel 2022 Torno sulla Stazione spaziale

(Di mercoledì 3 marzo 2021)torneràInternazionale a primavera del. L'addestramento di AstroSam, per la sua secondatra le stelle, è già iniziato con lezioni di ...

Link4Universe : La città di #Roma di notte, vista dallo spazio! Foto scattata da Samantha Cristoforetti durante la sua missione 'Fu… - ilpost : Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 - ESA_Italia : L’annuncio dell’#ESA: Samantha Cristoforetti torna nello spazio @sole24ore - MGabrscek : RT @DeSantis1948: Samantha Cristoforetti torna nello spazio: 'Sono felice e onorata'. Presentata la nuova missione - lavitamigliore3 : RT @HuertDeAuteuil: A noi veri fan del festival non ci fregate, a Sanremo 2015 avete intervistato l’astronauta Samantha Cristoforetti in or… -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Cristoforetti

tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale a primavera del 2022. L'addestramento di AstroSam, per la sua seconda missione tra le stelle, è già iniziato con lezioni di ...ha commentato anche il Parastronaut project dell'Esa per il reclutamento di astronauti con disabilità, ricordando proprio l'esperienza che lei stessa ha fatto nel 2014 durante ...Milano, 3 mar. (askanews) - 'Sono naturalmente molto felice di tornare nello Spazio l'anno prossimo sulla Stazione spaziale ...Roma, 3 marzo 2021 - Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale a primavera del 2022. L'addestramento di AstroSam, per la sua seconda missione tra le stelle, è già iniziato ...