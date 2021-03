Salvini e gli agenti penitenziari condannati per tortura che sono “servitori dello Stato” (Di mercoledì 3 marzo 2021) sono stati condannati per tortura a più di due anni di carcere, eppure l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini è ancora dalla loro parte. Li difende gli agenti penitenziari che secondo la Procura di Siena hanno peStato un detenuto tunisino durante un trasferimento in cella nell’ottobre del 2018. Il “capitano” – così come fatto il 26 settembre del 2019, quando era scoppiata l’indagine – ieri è tornato nel carcere di Ranza a San Gimignano. E, proprio allo stesso modo di come si è comportato un anno e mezzo fa (quando però i giudici non avevano ancora emesso sentenze), ha espresso solidarietà per gli agenti di polizia penitenziaria. Non per l’uomo peStato, ma per gli agenti di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)statipera più di due anni di carcere, eppure l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteoè ancora dalla loro parte. Li difende gliche secondo la Procura di Siena hanno peun detenuto tunisino durante un trasferimento in cella nell’ottobre del 2018. Il “capitano” – così come fatto il 26 settembre del 2019, quando era scoppiata l’indagine – ieri è tornato nel carcere di Ranza a San Gimignano. E, proprio allo stesso modo di come si è comportato un anno e mezzo fa (quando però i giudici non avevano ancora emesso sentenze), ha espresso solidarietà per glidi poliziaa. Non per l’uomo pe, ma per glidi ...

