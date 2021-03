Salvini contrario alle scelte dell’Europa sui vaccini: “Organizziamoci per conto nostro” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il segretario della Lega, Matteo Salvini ancora una volta ha riaffermato la sua ideaologia anti-europeista. Questa volta la discussione nasce per il metodo di distribuzione del vaccino Covid adottato dall’UE. Il leader del Carroccio esorta a prendere una posizione che già altri paesi europei, come l’Austria, stanno attuando. In particolare il suggerimento è quello di acquisire più autonomia nella gestione dei vaccini. Vaccino Covid Italia Salvini si schiera con l’Austria Il processo dell’approvazione dei vaccini da distribuire sull’intero territorio europeo è lungo e complesso. Alcuni paesi dell’Unione hanno deciso di cambiare strategia. Per garantire una distribuzione più veloce all’interno del proprio paese, questi Stati si sono scostati dal metodo di organizzazione imposto dall’UE. Austria e Danimarca, ad esempio, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il segretario della Lega, Matteoancora una volta ha riaffermato la sua ideaologia anti-europeista. Questa volta la discussione nasce per il metodo di distribuzione del vaccino Covid adottato dall’UE. Il leader del Carroccio esorta a prendere una posizione che già altri paesi europei, come l’Austria, stanno attuando. In particolare il suggerimento è quello di acquisire più autonomia nella gestione dei. Vaccino Covid Italiasi schiera con l’Austria Il processo dell’approvazione deida distribuire sull’intero territorio europeo è lungo e complesso. Alcuni paesi dell’Unione hanno deciso di cambiare strategia. Per garantire una distribuzione più veloce all’interno del proprio paese, questi Stati si sono scostati dal metodo di organizzazione imposto dall’UE. Austria e Danimarca, ad esempio, ...

