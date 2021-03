Salto con gli sci femminile, Maren Lundby vince la medaglia d’oro su trampolino grande ai Mondiali. Sul podio Takanashi e Kriznar (Di mercoledì 3 marzo 2021) Maren Lundby si risveglia nel momento più importante e porta a casa la prima vittoria stagionale, conquistando la medaglia d’oro nella gara individuale femminile su trampolino grande valevole per i Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci. La fuoriclasse norvegese, già argento iridato su Normal Hill sei giorni fa (primo podio individuale dell’anno) sempre ad Oberstdorf, ha scritto una nuova pagina di storia diventando la prima saltatrice campionessa del mondo su trampolino grande (evento introdotto proprio in quest’edizione dei Mondiali di sci nordico). Lundby, dopo aver vinto le ultime tre Coppe del Mondo, arricchisce così un palmares ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)si risveglia nel momento più importante e porta a casa la prima vittoria stagionale, conquistando lanella gara individualesuvalevole per i Campionati2021 dicon gli sci. La fuoriclasse norvegese, già argento iridato su Normal Hill sei giorni fa (primoindividuale dell’anno) sempre ad Oberstdorf, ha scritto una nuova pagina di storia diventando la prima saltatrice campionessa del mondo su(evento introdotto proprio in quest’edizione deidi sci nordico)., dopo aver vinto le ultime tre Coppe del Mondo, arricchisce così un palmares ...

bendellavedova : Sempre stati molto critici con #Arcuri. Suo avvicendamento necessario. Problema prossime settimane non sarà approvv… - g_brescia : Con @GiuseppeConteIT il percorso politico del @Mov5Stelle compie un salto di qualità. Al centro l’ambiente e l’inno… - borghi_claudio : @SantaMariaGiuli @nientediniente1 Pensavo in effetti di fare un salto in Sardegna per congratularmi con Christian S… - DanieleRaponi : #Oberstdorf2021 #Mondiali sci nordico trampolino lungo femminile salto con gli sci ???? #Lundby Campionessa del Mondo… - MoSpacco : - e una macchina che ci veniva incontro sbanda apposta per colpirci. Il mio amico passata tra le due macchine a fil… -