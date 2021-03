Salernitana, Tutino il guerriero: “Sabato l’occasione per il riscatto” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gennaro Tutino mostra una maturità forse anche superiore a quella media tra calciatori della sua età. Passato mezzogiorno, scrive: “Inutile pensare a quello che poteva essere: volevamo vincere, non ci siamo riusciti e non siamo una squadra che si accontenta… Ora abbiamo subito un’altra occasione. Ci siamo e guardiamo in avanti”. Frasi precise che rincuorano i tifosi in un… gioco all’incontrario. Tutino trova le parole giuste. Il terzo rigore sbagliato di fila dala Salernitana (per altrettante vittorie mancate) rischia di scoraggiare l’ambiente. Una disavventura che sembra avere però il pregio di aver reso ancor più granitico il gruppo. Il campo storicamente ostico di Cremona, tra tre giorni, dirà. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gennaromostra una maturità forse anche superiore a quella media tra calciatori della sua età. Passato mezzogiorno, scrive: “Inutile pensare a quello che poteva essere: volevamo vincere, non ci siamo riusciti e non siamo una squadra che si accontenta… Ora abbiamo subito un’altra occasione. Ci siamo e guardiamo in avanti”. Frasi precise che rincuorano i tifosi in un… gioco all’incontrario.trova le parole giuste. Il terzo rigore sbagliato di fila dala(per altrettante vittorie mancate) rischia di scoraggiare l’ambiente. Una disavventura che sembra avere però il pregio di aver reso ancor più granitico il gruppo. Il campo storicamente ostico di Cremona, tra tre giorni, dirà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TuttoSalerno : Di Tacchio come Djuric e Tutino: Salernitana sprecona, la voce dei tifosi - DirettaSpal : 85’ Ultimo cambio per la Salernitana: fuori Tutino, dentro Cicerelli. - psb_original : Salernitana, Tutino: 'Partita dura, fatto un altro passo avanti' #SerieB - salernonotizie : Salernitana, all’assalto della Reggiana: Gondo e Tutino per i tre punti -