Romagnoli | Leao | Tonali | Pioli cerca risposte Già stasera

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La curiosità più appetitosa, ovvero verificare come Ibra sarebbe riuscito a gestire il doppio impegno sul palco di Sanremo e in campo con l'Udinese, è destinata a restare tale. Zlatan questa sera sarà ...

Da quanto filtra da Milanello, davanti a Donnarumma giocherà quella che fino alla settimana scorsa era considerata la coppia di centrali titolare, ovvero Kjaer e. Maldini prima della sfida ...Donnarumma, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer,, Tomori; Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali;, Rebic.Pioli perde in extremis Calabria e Tomori ma ritrova Romagnoli e anche Rebic. Nell'attacco dell'Udinese la spuntano Pereyra e Nestorovski ...Probabili formazioni Milan Udinese: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 25^ giornata di Serie A.