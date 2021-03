Roma, trovato confuso e sfinito sulle sponde del Tevere: era scomparso dai Castelli una settimana fa (Di mercoledì 3 marzo 2021) scomparso da una settimana, ritrovato dalla Polizia Locale sulle rive del Tevere. Ieri pomeriggio, durante uno dei consueti controlli lungo le banchine del Tevere, una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale ha ritrovato un cittadino scomparso da una settimana dal comune di Marino. Per i familiari dell’uomo di 48 anni, che avevano lanciato nei giorni scorsi molteplici appelli sui social e tramite una nota trasmissione televisiva, è stato enorme il sollievo e la gioia quando, contattati dagli agenti, hanno capito che a breve avrebbero riabbracciato il proprio caro. Stanco e affamato: l’uomo rifiuta il ricovero per tornare a casa Il 48enne è stato rintracciato sulla golena del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)da una, ridalla Polizia Localerive del. Ieri pomeriggio, durante uno dei consueti controlli lungo le banchine del, una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale diCapitale ha riun cittadinoda unadal comune di Marino. Per i familiari dell’uomo di 48 anni, che avevano lanciato nei giorni scorsi molteplici appelli sui social e tramite una nota trasmissione televisiva, è stato enorme il sollievo e la gioia quando, contattati dagli agenti, hanno capito che a breve avrebbero riabbracciato il proprio caro. Stanco e affamato: l’uomo rifiuta il ricovero per tornare a casa Il 48enne è stato rintracciato sulla golena del ...

