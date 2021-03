Roma | la Guardia di Finanza incastra i furbetti delle mascherine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Andelko Aleksic, Vittorio Farina (imprenditore nel settore dell’editoria) e Domenico Romeo. Questi sono i nomi dei tre truffatori arrestati e messi ai domiciliari dalladididopo indagini approfondite sui dispositivi anti-Covid. I tre sono rei di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata riguardo la fornitura di 5.000.000 die 430.000 camici destinati alla Protezione Civile del Lazio. I finanzieri hanno sequestrato preventivamente 22 milioni di euro circa. Le accuse non finiscono qui: si imputa ad Aleksic e a Farina il traffico di influenze illecite, mentre la società milanese European Network Tlc srl dello stesso Aleksic è stata interdetta di concludere con la Pubblica Amministrazione. La ricostruzione dei fatti Direttamente ladi ...

Contatti " riportati nella nota investigativa n.41666 delladi finanza " avuti per il ... Il traffico di influenze Il particolare emerge dagli atti dell'inchiesta dei pm di, che hanno ..." Ladi Finanza diha eseguito l'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre persone, indagate, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Due ...Nel mirino degli investigatori una maxi-commessa di 5 milioni di Ffp2 e oltre 400 mila camici. Sequestrati beni per circa 22 milioni di euro."Domenico mi ha promesso che se gli arriva la lettera, autorizza quell'acquisto (...) Tu lasciami lavorare e te faccio ...