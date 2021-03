Roma, investe un bambino fuori dalla scuola e si dà alla fuga: pirata della strada raggiunto e massacrato di botte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paura e caos in Via Massa San Giuliano, nel quartiere di Castelverde dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Il piccolo stava attraversando nelle vicinanze della scuola poco dopo le 14:00 quando ad un certo punto è stato preso in pieno da un’auto che immediatamente si è data alla fuga. Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli, dove attualmente è fortunatamente fuori pericolo. Il veicolo scappato, una Bmw, è stato rintracciato poco dopo sulla stessa via, in prossimità del civico 297, all’interno non c’era già nessuno. Tuttavia una delle due persone a bordo è stata trovata all’interno di un bar dove alcuni cittadini lo avevano accerchiato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paura e caos in Via Massa San Giuliano, nel quartiere di Castelverde dove undi 11 anni è stato investito mentre attraversava la. Il piccolo stava attraversando nelle vicinanzepoco dopo le 14:00 quando ad un certo punto è stato preso in pieno da un’auto che immediatamente si è data. Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli, dove attualmente è fortunatamentepericolo. Il veicolo scappato, una Bmw, è stato rintracciato poco dopo sulla stessa via, in prossimità del civico 297, all’interno non c’era già nessuno. Tuttavia una delle due persone a bordo è stata trovata all’interno di un bar dove alcuni cittadini lo avevano accerchiato per ...

