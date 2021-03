Roma, il “trucco” del cambio abiti in camerino per rubare: colpo da 200 euro, ecco cosa è successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un georgiano di 43 anni, K.U. è stato arrestato dagli agenti del commissariato Romanina. Quest’ultimo è stato colto in flagranza del reato di rapina e danneggiamento aggravato. La rapina e l’arresto Le guardie giurate del centro commerciale “Cinecittà“, hanno richiesto l’intervento degli agenti poiché un 43enne era stato sorpreso e bloccato mentre tentata un furto. Difatti, quest’ultimo, dopo aver prelevato scaffali di un negozio 3 capi di abbigliamento, si è diretto all’interno del camerino di prova, da dove, uscito poco dopo, ha riposto solo 2 dei capi. Fuori dal negozio l’uomo è stato invitato a rientrare per un controllo, ma dopo un iniziale atteggiamento consenziente, ha tentato di fuggire spingendo la Guardia Giurata. Una volta bloccato, la perquisizione personale ha permesso di rinvenire 1 tronchesina e 1 tagliaunghie utilizzati dall’uomo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un georgiano di 43 anni, K.U. è stato arrestato dagli agenti del commissariatonina. Quest’ultimo è stato colto in flagranza del reato di rapina e danneggiamento aggravato. La rapina e l’arresto Le guardie giurate del centro commerciale “Cinecittà“, hanno richiesto l’intervento degli agenti poiché un 43enne era stato sorpreso e bloccato mentre tentata un furto. Difatti, quest’ultimo, dopo aver prelevato scaffali di un negozio 3 capi di abbigliamento, si è diretto all’interno deldi prova, da dove, uscito poco dopo, ha riposto solo 2 dei capi. Fuori dal negozio l’uomo è stato invitato a rientrare per un controllo, ma dopo un iniziale atteggiamento consenziente, ha tentato di fuggire spingendo la Guardia Giurata. Una volta bloccato, la perquisizione personale ha permesso di rinvenire 1 tronchesina e 1 tagliaunghie utilizzati dall’uomo per ...

