Roma, i video su Tik Tok mentre guida il bus Atac: canti e balli al volante, ora l'autista influencer rischia il posto (Di mercoledì 3 marzo 2021) rischia il posto l'autista-influencer dell'Atac protagonista di una serie di video lanciati sul popolare social Tik Tok mentre era alla guida del mezzo. In tanti – la donna, 38 anni, vanta oltre 5mila followers – hanno provato ad avvertirla sui "doppi rischi" che correva, sia di sicurezza che per il mantenimento del suo stesso posto di lavoro. Ma lei non se ne è curata: tra balli, canzoni, emoticons e pure qualche manovra 'azzardata' (con un look mai banale) i suoi video hanno spopolato in rete. Un po' troppo però: adesso è stata sospesa ma rischia anche il licenziamento. su Il Corriere della Città.

