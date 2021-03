Roma, giovani multati dai Carabinieri per party illegali in centro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo un anno di limitazioni, mascherine, gel igienizzante, distanziamenti e DPCM vari, c’è ancora chi non ricorda quale siano le norme in vigore da rispettare per evitare nuovi contagi da Covid-19. Nel cuore di Roma, precisamente all’interno del centro storico, questa notte i Carabinieri hanno scovato e seguentemente interrotto due party illegali. Coprifuoco vietato e nessun distanziamento rispettato: le multe sono state inevitabili. Festa universitaria nel Rione Monti Il primo dei due “Covid party” interrotto è stato quello organizzato da alcuni studenti (precisamente 6) del progetto Erasmus di varie università Romane. I ragazzi si trovavano all’interno di un appartamento in via del Pozzuolo, Rione Monti. La musica ad alto volume ha destato l’attenzione del ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo un anno di limitazioni, mascherine, gel igienizzante, distanziamenti e DPCM vari, c’è ancora chi non ricorda quale siano le norme in vigore da rispettare per evitare nuovi contagi da Covid-19. Nel cuore di, precisamente all’interno delstorico, questa notte ihanno scovato e seguentemente interrotto due. Coprifuoco vietato e nessun distanziamento rispettato: le multe sono state inevitabili. Festa universitaria nel Rione Monti Il primo dei due “Covid” interrotto è stato quello organizzato da alcuni studenti (precisamente 6) del progetto Erasmus di varie universitàne. I ragazzi si trovavano all’interno di un appartamento in via del Pozzuolo, Rione Monti. La musica ad alto volume ha destato l’attenzione del ...

