Ristrutturazione finanziaria - Europcar rilancia il piano Connect con una nuova governance (Di mercoledì 3 marzo 2021) Europcar Mobility Group si appresta a rilanciare il piano Connect con una iniezione di nuovi capitali da 250 milioni di euro e di finanziamenti per la flotta pari a 225 milioni di euro, abbinati a una riduzione del debito di 1,1 miliardi di euro, trasformato in equity (ridotto ora a 980 milioni), e con l'arrivo di Alexandre de Juniac alla presidenza del consiglio di amministrazione. De Juniac, ex numero uno di Air France-Klm, e fino al 31 marzo presidente della Iata, l'associazione internazionale delle compagnie aeree (dove verrà sostituito da Willie Walsh, ex British Airways group), dovrà trasformare Europcar da azienda di noleggio a breve termine a mobility provider a tutto tondo. A supportarlo in questo compito ci sarà, nel management dell'azienda, anche l'italiano Fabrizio Ruggiero, che occupa la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 marzo 2021)Mobility Group si appresta are ilcon una iniezione di nuovi capitali da 250 milioni di euro e di finanziamenti per la flotta pari a 225 milioni di euro, abbinati a una riduzione del debito di 1,1 miliardi di euro, trasformato in equity (ridotto ora a 980 milioni), e con l'arrivo di Alexandre de Juniac alla presidenza del consiglio di amministrazione. De Juniac, ex numero uno di Air France-Klm, e fino al 31 marzo presidente della Iata, l'associazione internazionale delle compagnie aeree (dove verrà sostituito da Willie Walsh, ex British Airways group), dovrà trasformareda azienda di noleggio a breve termine a mobility provider a tutto tondo. A supportarlo in questo compito ci sarà, nel management dell'azienda, anche l'italiano Fabrizio Ruggiero, che occupa la ...

NicoCapuzzo : RT @ShippingItaly: Ristrutturazione finanziaria di Moby: presentato un esposto alla Procura di Milano - ShippingItaly : Ristrutturazione finanziaria di Moby: presentato un esposto alla Procura di Milano - dinoadduci : Ristrutturazione finanziaria - Europcar rilancia il piano Connect con una nuova governance - DanieleBerghino : @samgam75 Però quando li guardiamo in toto dal 98 al 2019 hanno generato questa economia qua (nota come nel solo 20… - sognorossonero : @AslanNerazzurro @Resenzatrono @CalcioFinanza non ho detto neanche questo, semplicemente sarà una ristrutturazione… -