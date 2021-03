(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Siamo, non capiamo quando arriverà il nuovo decreto per i. Ladi governo ha rallentato la procedura”. È questo l’allarme lanciato dal Presidente della Confesercenti di Milano Andrea Painini. Tra ie idella città regnasu questo tema. “L’ultima tranche è arrivata a settembre scorso, mi è servita per pagare le bollette” spiega Claudio, titolare del chiosco dei panini. Qui ogni panino è dedicato a un politico. “Sappiamo per certo che il panino Draghi è buonissimo, ma dobbiamo ancora capire se lo è anche il politico”. Secondo molti proprioha “lain tutto” perché “poi si è fatto scarica barile”. Il futuro è una grande ...

Maxdero : Un anno dopo la #Lega scopre il #Covid. Ministro Garavaglia: “Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti”. Du… - giorgio_gori : Un anno senza poter lavorare, zero ristori. Il mondo della #montagna sta subendo + di ogni altro le conseguenze del… - clikservernet : Ristori Covid, l’incertezza di commercianti e ristoratori: “Disorientati, crisi politica ha fermato la macchina” - Noovyis : (Ristori Covid, l’incertezza di commercianti e ristoratori: “Disorientati, crisi politica ha fermato la macchina”)… - ilfattovideo : Ristori Covid, l’incertezza di commercianti e ristoratori: “Disorientati, crisi politica ha fermato la macchina” -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori Covid

Il Fatto Quotidiano

Previsti congedi parentali per i genitori degli alunni in dad. Il blocco dei licenziamenti dovrebbe essere prorogato fino a fine giugno e l'estensione a tutto il 2021 della Cig, oltre a nuova sospensione delle cartelle fiscali...stanziate per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti, ...la possibilità di discutere questa mozione in Aula prima che si definisca il nuovo decreto, ..."Il governo Draghi ha detto di no alla proposta di Fratelli d'Italia per consentire l'apertura dei ristoranti la sera nelle zone gialle ...L'Italia ha un nuovo Dpcm con misure per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Il testo, firmato ieri dal premier Draghi e presentato in conferenza stampa dai ministri Speranza ...