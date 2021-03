"Ristoranti chiusi e confini spalancati". Farina contro Lamorgese: "Immigrazione parlano i fatti" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Poche parole, parlano i fatti. Bello come programma, quello di Mario Draghi. Avevamo subito intuito un nuovo stile, con un certo compiacimento. Lasciare in pace gli italiani, senza rifilargli il predicozzo serale con aria contrita, tipico del duo di coppia Conte-Casalino, è di sicuro un pregio - a condizione però che il secondo corno della promessa si rivelasse una pentola di monete d'oro. Fiduciosi, dopo il discorso programmatico del 10 febbraio, rivolto attraverso i parlamentari agli italiani tutti, abbiamo cercato di metterci in ascolto dell'eloquenza delle cose fatte invece di rincorrere i detti e i contraddetti. Ebbene? Roba poca, e pure fotocopia giallorossa. Tanto che, al momento, preferiremmo stessero zitti pure i fatti, tanto ci paiono deprimenti quelli che per ora si sono infilati come un dito nell'occhio speranzoso del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Poche parole,. Bello come programma, quello di Mario Draghi. Avevamo subito intuito un nuovo stile, con un certo compiacimento. Lasciare in pace gli italiani, senza rifilargli il predicozzo serale con aria contrita, tipico del duo di coppia Conte-Casalino, è di sicuro un pregio - a condizione però che il secondo corno della promessa si rivelasse una pentola di monete d'oro. Fiduciosi, dopo il discorso programmatico del 10 febbraio, rivolto attraverso i parlamentari agli italiani tutti, abbiamo cercato di metterci in ascolto dell'eloquenza delle cose fatte invece di rincorrere i detti e i contraddetti. Ebbene? Roba poca, e pure fotocopia giallorossa. Tanto che, al momento, preferiremmo stessero zitti pure i, tanto ci paiono deprimenti quelli che per ora si sono infilati come un dito nell'occhio speranzoso del ...

