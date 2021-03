Rinviato il concerto Edoardo Bennato al Creberg Teatro di Bergamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) A causa del DPCM del 14 gennaio 2021 che conferma la sospensione di tutti gli eventi a Teatro per l’emergenza Covid19, si comunica il rinvio del tour “Peter Pan rock’n’roll” di Edoardo Bennato. Pertanto la data del prevista per il 1 marzo al Creberg Teatro di Bergamo viene rinviata al 1 dicembre 2021. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Le altre nuove date del tour: – 23 giugno 2021: ROMA Cavea Parco della Musica – 19 gennaio 2022: MILANO Teatro degli Arcimboldi – 22 gennaio 2022: TRENTO Auditorium Santa Chiara – 1 febbraio 2022: NAPOLI Teatro Augusteo – 4 febbraio 2022: VICENZA Teatro Comunale – 7 febbraio 2022: TORINO Teatro Colosseo – La data di recupero di Reggio Emilia sarà quanto prima ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) A causa del DPCM del 14 gennaio 2021 che conferma la sospensione di tutti gli eventi aper l’emergenza Covid19, si comunica il rinvio del tour “Peter Pan rock’n’roll” di. Pertanto la data del prevista per il 1 marzo aldiviene rinviata al 1 dicembre 2021. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Le altre nuove date del tour: – 23 giugno 2021: ROMA Cavea Parco della Musica – 19 gennaio 2022: MILANOdegli Arcimboldi – 22 gennaio 2022: TRENTO Auditorium Santa Chiara – 1 febbraio 2022: NAPOLIAugusteo – 4 febbraio 2022: VICENZAComunale – 7 febbraio 2022: TORINOColosseo – La data di recupero di Reggio Emilia sarà quanto prima ...

