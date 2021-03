Ricoveri ospedalieri, l’ondata avanza A Bergamo sono 352, 16 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 4 marzo 2021) Aumentano ancora i pazienti nelle strutture della provincia: 352 in totale, 16 in più nelle ultime 24 ore . Mercoledì in Lombardia 4.590 positivi con la provincia di Brescia da record (1.325). Nella Bergamasca 249 e tre morti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) Aumentano ancora i pazientistrutture della provincia: 352 in totale, 16 in più24 ore . Mercoledì in Lombardia 4.590 positivi con la provincia di Brescia da record (1.325). Nella Bergamasca 249 e tre morti.

donyp00288476 : RT @DReqvenge2020: @myrtamerlino La morte e i ricoveri ospedalieri sono stati creati dal Covid in poi. Prima erano bufale. Ascolta solo i P… - DReqvenge2020 : RT @DReqvenge2020: @myrtamerlino La morte e i ricoveri ospedalieri sono stati creati dal Covid in poi. Prima erano bufale. Ascolta solo i P… - Jody70585078 : RT @DReqvenge2020: @myrtamerlino La morte e i ricoveri ospedalieri sono stati creati dal Covid in poi. Prima erano bufale. Ascolta solo i P… - ManuQ24916888 : RT @DReqvenge2020: @myrtamerlino La morte e i ricoveri ospedalieri sono stati creati dal Covid in poi. Prima erano bufale. Ascolta solo i P… - d_essere : RT @DReqvenge2020: @myrtamerlino La morte e i ricoveri ospedalieri sono stati creati dal Covid in poi. Prima erano bufale. Ascolta solo i P… -