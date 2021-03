Resident Evil Village rinviato? La rivista EDGE pubblica una nuova data (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra che la pandemia da COVID-19 in corso abbia colpito di nuovo, questa volta influenzando l'uscita di Resident Evil Village. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 7 maggio, ma stando a quanto riportato dall'ultimo numero della rivista EDGE, la sua data di uscita ora è programmata per il 22 giugno. La notizia è stata individuata su Twitter e potrebbe essere un errore di battitura, oppure potrebbe avere un fondo di verità. Per adesso Capcom non ha fatto alcuna dichiarazione per smentire o confermare la notizia. Village sembra essere il Resident Evil più ambizioso fino ad oggi e sfrutterà appieno l'hardware di prossima generazione per PS5 e Xbox Series X/S con nuove ottimizzazioni e modifiche dal motore RE. Il gioco supporterà più ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra che la pandemia da COVID-19 in corso abbia colpito di nuovo, questa volta influenzando l'uscita di. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 7 maggio, ma stando a quanto riportato dall'ultimo numero della, la suadi uscita ora è programmata per il 22 giugno. La notizia è stata individuata su Twitter e potrebbe essere un errore di battitura, oppure potrebbe avere un fondo di verità. Per adesso Capcom non ha fatto alcuna dichiarazione per smentire o confermare la notizia.sembra essere ilpiù ambizioso fino ad oggi e sfrutterà appieno l'hardware di prossima generazione per PS5 e Xbox Series X/S con nuove ottimizzazioni e modifiche dal motore RE. Il gioco supporterà più ...

linoano : Resident Evil terá suporte a raytracing e AMD FidelityFX. - GameXperienceIT : Dynasty Warriors 9 rinviato, ma Resident Evil Village non rischia secondo Dusk Golem - tuttoteKit : Resident Evil 9: il titolo è già in sviluppo? #Capcom #ResidentEvil9 #tuttotek - zazoomblog : Resident Evil 9: il titolo è già in sviluppo? - #Resident #titolo #sviluppo? -