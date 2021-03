Resident Evil Village 'avrà alcuni dei nemici più folli e creativi mai visti nella serie' (Di mercoledì 3 marzo 2021) È sicuramente uno dei giochi più attesi di questa prima metà d'anno e avrà il non facile compito di soddisfare una fanbase indubbiamente molto appassionata ma anche attenta a difetti e storture. Resident Evil Village dovrà sicuramente darsi da fare anche per convincere a livello di nemici da affrontare nei panni dell'eroe riluttante Ethan Winters. Sin dai primi reveal la presenza di creature apparentemente poco affini alla serie come i licantropi ha fatto discutere ma ora i nemici sono al centro di nuovi dettagli condivisi dal noto insider Dusk Golem. Certo non si tratta di una voce sempre affidabile al 100% ma soprattutto per quanto riguarda Resident Evil i precedenti sono piuttosto positivi. Ecco i dettagli condivisi e ovviamente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) È sicuramente uno dei giochi più attesi di questa prima metà d'anno eil non facile compito di soddisfare una fanbase indubbiamente molto appassionata ma anche attenta a difetti e storture.dovrà sicuramente darsi da fare anche per convincere a livello dida affrontare nei panni dell'eroe riluttante Ethan Winters. Sin dai primi reveal la presenza di creature apparentemente poco affini allacome i licantropi ha fatto discutere ma ora isono al centro di nuovi dettagli condivisi dal noto insider Dusk Golem. Certo non si tratta di una voce sempre affidabile al 100% ma soprattutto per quanto riguardai precedenti sono piuttosto positivi. Ecco i dettagli condivisi e ovviamente ...

Eurogamer_it : Alla scoperta delle mostruosità che dovremo affrontare in Resident Evil Village! #REVillage - infoitscienza : Resident Evil 4 Remake, annuncio ufficiale non prima del 2022 per un noto leaker - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Resident Evil 4 Remake, annuncio ufficiale non prima del 2022 per un noto leaker - Multiplayerit : Resident Evil 4 Remake, annuncio ufficiale non prima del 2022 per un noto leaker -