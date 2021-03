Remuntada del Barça! Siviglia ribaltato da Dembelé, Piqué e Braithwaite (Di giovedì 4 marzo 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Grande prova d'orgoglio per il Barcellona , che si lascia alle spalle per qualche ora lo scandalo social, costato il fermo all'ex presidente Bartomeu, e compie l'ennesima impresa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Grande prova d'orgoglio per il Barcellona , che si lascia alle spalle per qualche ora lo scandalo social, costato il fermo all'ex presidente Bartomeu, e compie l'ennesima impresa ...

sportli26181512 : Remuntada del Barça! Siviglia ribaltato da Dembelé, Piqué e Braithwaite: Nuova impresa dei blaugrana, che in una pa… - AleBaroAB : In Copa del Rey, il Barcelona fa una nuova Remuntada! Al 90+4' Piqué fa 2-0 al Sevilla (che vinse 2-0 l'andata), qu… - stediclemente : Clamorosa Remuntada del Barça contro il Siviglia - Sergio70794221 : @augustociardi75 Chiedo venia, non ho il dono di predire il futuro ovviamente, mi riferivo a ciò che farò stasera g… - Salvato67807573 : BUONGIORNO INSENSIBILI !!!!!!!! ?? Così hanno visto #arbitro e #var, così sarà per il resto del campionato... Inizi… -