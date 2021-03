Reggio Calabria, altri cinque arresti per brogli elettorali alle comunali 2020. “Alterazione del voto con nomi di anziani mai andati ai seggi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) altri cinque arresti e un’interdizione. Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri l’aveva detto il 14 dicembre che l’arresto del consigliere comunale Antonino Castorina (Pd) e del presidente di seggio Carmelo Giustra era solo il primo step dell’inchiesta sui brogli elettorali alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. La Digos della questura di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di sei soggetti indagati, a vario titolo, per ipotesi di Alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico e abuso d’ufficio. Su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dei sostituti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)e un’interdizione. Il procuratore diGiovanni Bombardieri l’aveva detto il 14 dicembre che l’arresto del consigliere comunale Antonino Castorina (Pd) e del presidente dio Carmelo Giustra era solo il primo step dell’inchiesta suielezioni amministrative del 20 e 21 settembre. La Digos della questura diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di sei soggetti indagati, a vario titolo, per ipotesi didel, falsità ideologica in atto pubblico e abuso d’ufficio. Su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dei sostituti ...

