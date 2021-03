Reggio Calabria, 5 arresti per brogli elettorali (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli elettorali in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 al Comune di Reggio Calabria. L'ordinanza del gipLa Digos della Questura di Reggio Calabria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo l'ordinanza del gip che dispone cinque arresti domiciliari e un provvedimento di sospensione dall'esercizio pubblico. I sei sono indagati, a vario titolo, per alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico ed abuso d'ufficio.Gli arresti di dicembreLo scorso dicembre, nell'ambito della stessa indagine, erano stati arrestati il consigliere comunale Antonino Castorina (ancora oggi ai ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone nell'ambito dell'inchiesta su presuntiin occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 al Comune di. L'ordinanza del gipLa Digos della Questura dicoordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo l'ordinanza del gip che dispone cinquedomiciliari e un provvedimento di sospensione dall'esercizio pubblico. I sei sono indagati, a vario titolo, per alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico ed abuso d'ufficio.Glidi dicembreLo scorso dicembre, nell'ambito della stessa indagine, erano stati arrestati il consigliere comunale Antonino Castorina (ancora oggi ai ...

