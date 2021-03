Reddito di cittadinanza | siamo alla follia | l’assegno dato ad altri 239 immigrati senza requisiti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un esercito. Sono centinaia gli stranieri che godono deldiaverne i. In tutta Italia. Sono 239 gli stranieri denunciati dguardia di Finanza alle Procure della Repubblica di Milano, Napoli, Roma. Co. Lodi, Bari, Torino, Pavia. Massa, Agrigento, Foggia. Genova, Vercelli, Pisa, Latina, Imperia e Rovigo. Dopo i mafiosi e i criminali anche gli stranieri.di, maxi-truffa: 239 stranieri denunciati L’inchiesta delle Fiamme Gialle, con il supporto dell’Inps, è iniziata a dicembre. Quando i finanzieri di Occhiobello (provincia di Rovigo) hanno bloccato un tentativo fraudolento. Di riscuoteremensile da parte di 23 persone. Tutte provenienti d...

ROVIGO - La guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 239 persone per aver percepito illegalmente ildi. Le indagini, svolte con il supporto dell'Inps, sono iniziate a dicembre, quando i finanzieri di Occhiobello hanno bloccato un tentativo fraudolento di riscuotere il...Gli investigatori della Guardia di Finanza stamane hanno riferito di avere denunciato 239 persone per aver percepito illegalmente ildi. Su 673 persone controllate, ben 239 non possedevano il requisito della effettiva residenza in Italia e, per tali ragioni, sono state tutte denunciate alle procure della ...I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di accurati accertamenti mirati a contrastare l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, hanno denunciato un 42enne di Fra ...[GUARDIA DI FINANZA] Illeciti contro il reddito di Cittadinanza: denunciate 239 persone dalla Guardia di Finanza di Rovigo per false dichiarazioni attraverso le quali sono stati indebitamente percepit ...