Recupero Juventus-Napoli: la Lega Calcio ufficializza la data (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoJuventus-Napoli si recupererà il prossimo mercoledì 17 marzo per recuperare finalmente la terza giornata del girone di andata della Serie A non disputata lo scorso 4 ottobre. La decisione è stata ufficializzata quest’oggi dalla Lega Calcio ma la data aleggiava in aria già da diversi giorni, da quando il Napoli è stato eliminato dagli azzurri. Sembra essere la scelta migliore nonostante il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avesse chiesto un ulteriore rinvio. Adl infatti avrebbe voluto evitare di affrontare Roma, Milan e Juventus in soli 7 giorni. Le scelte di calendario però non sono infinite e se la Juventus dovesse passare il turno con il Porto difficilmente avrebbe modo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosi recupererà il prossimo mercoledì 17 marzo per recuperare finalmente la terza giornata del girone di andella Serie A non disputata lo scorso 4 ottobre. La decisione è statata quest’oggi dallama laaleggiava in aria già da diversi giorni, da quando ilè stato eliminato dagli azzurri. Sembra essere la scelta migliore nonostante il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avesse chiesto un ulteriore rinvio. Adl infatti avrebbe voluto evitare di affrontare Roma, Milan ein soli 7 giorni. Le scelte di calendario però non sono infinite e se ladovesse passare il turno con il Porto difficilmente avrebbe modo di ...

