Recovery: Confindustria Energia, 'filiere energetiche innovative leve per ripresa' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Uno sviluppo coordinato e sinergico di tutte le tecnologie di decarbonizzazione secondo la logica della neutralità tecnologica e la realizzazione di progetti e iniziative basate sulla leva rigenerativa, sul risparmio e riutilizzo delle risorse e su processi virtuosi di simbiosi industriale, potranno contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e all'affermazione di un modello industriale ed economico sostenibile e circolare. Va in questa direzione la memoria che Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati e alla Commissione Industria del Senato. "Il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - sottolinea il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci - perché possa rappresentare una reale ...

