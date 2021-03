Reato di caporalato: basta pagare meno il lavoratore (Di giovedì 4 marzo 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, non è necessaria per ritenere integrato il Reato di caporalato la sussistenza di tutti gli elementi indiziari indicati dal comma 2 dell'art 630 bis c.p.. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 4 marzo 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, non è necessaria per ritenere integrato ildila sussistenza di tutti gli elementi indiziari indicati dal comma 2 dell'art 630 bis c.p..

