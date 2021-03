Raoul Casadei si è accorto di essere positivo al Covid con il saturimetro

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ale lo ha scoperto usando ilal. A dare la notizia è stato Il Resto del Carlino che ha rivelato come anche altri familiari siano stati contagiati dal coronavirus. Il re del lisco abita con la moglie Pina e insieme ai figli nel “recinto” di Cesenatico. Le prime dichiarazioni sono della figlia che ha raccontato: “Papà sta benino. La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sulche la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un pò di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”. La ...

, il re del liscio, dal pomeriggio di ieri, 2 marzo, è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. E' quanto riporta l'Ansa.it. Oltre a lui anche altri famigliari della '...Secondo quanto riportato dal ' Resto del Carlino ', proprio ieri, martedì 2 marzo, il cantante romagnolo 83enne, conosciuto da tutti come il ' Re del liscio ', è stato ricoverato all'...Tutto sugli Extraliscio: componenti, carriera, dove seguirli sui social e testo della canzone in gara a Sanremo 2021.Il 'Re del liscio' è stato ricoverato per Covid all'ospedale Bufalini di Cesena. Oltre a lui, anche altri familiari sono stati contagiati dal Covid-19 ...