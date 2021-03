Raoul Casadei ricoverato per Covid: insieme a lui anche altri membri della famiglia contagiati (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra proprio che il Covid, non risparmi nessuno, che si tratti di giovani o meno giovani, di gente comune o del mondo dello spettacolo, non fa differenza. Ebbene in alcuni casi, colpisce anche più membri della stessa famiglia. E’ quello che sembra esser successo in casa “Casadei“. Secondo quanto riportato dal “Resto del Carlino“, proprio L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra proprio che il, non risparmi nessuno, che si tratti di giovani o meno giovani, di gente comune o del mondo dello spettacolo, non fa differenza. Ebbene in alcuni casi, colpiscepiùstessa. E’ quello che sembra esser successo in casa ““. Secondo quanto riportato dal “Resto del Carlino“, proprio L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Olt… - repubblica : Covid, Raoul Casadei ricoverato a Cesena: La figlia del re del liscio: 'Sta benino, ma i medici hanno consigliato… - Corriere : Covid: ricoverato a Cesena il «re del liscio» Raoul Casadei - isabfont : RT @Agenzia_Ansa: Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Oltre a l… - idomeneo77 : @tempoweb @irenestorti1 Traduzione : Raoul Casadei non ha una malattia chiamata (vigliaccamente) covid19, ma 'un po… -