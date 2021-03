Raoul Casadei ricoverato per Covid, contagiata tutta la sua famiglia. Parla la figlia Carolina: “Ecco come sta” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Raoul Casadei è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid. A dare la notizia è Il Resto del Carilino, che rivela come “il re del liscio” sia stato contagiato dal virus assieme ad alcuni suoi familiari. A Parlare delle sue condizioni di salute è la figlia Carolina: “Papà sta benino. La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa – ha raccontato al quotidiano -. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”. “Lui si è convinto, ma forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)è statoall’ospedale Bufalini di Cesena per. A dare la notizia è Il Resto del Carilino, che rivela“il re del liscio” sia stato contagiato dal virus assieme ad alcuni suoi familiari. Are delle sue condizioni di salute è la: “Papà sta benino. La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa – ha raccontato al quotidiano -. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”. “Lui si è convinto, ma forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue ...

Agenzia_Ansa : Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Olt… - repubblica : Covid, Raoul Casadei ricoverato a Cesena: La figlia del re del liscio: 'Sta benino, ma i medici hanno consigliato… - Corriere : Covid: ricoverato a Cesena il «re del liscio» Raoul Casadei - zazoomblog : Raoul Casadei ricoverato in ospedale per Coronavirus: come sta ora - #Raoul #Casadei #ricoverato #ospedale - Carimbri : RT @pestapere: Spero proprio che il mitico Raoul Casadei, alle prese con il COVID, se la passi ... liscia. Auguroni! ?????? -