Raoul Casadei ricoverato in ospedale. Il ‘re del liscio’ e tutta la famiglia colpiti dal Covid: ecco come sta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Conosciuto da tutti come il re del liscio, Raoul Casadei è stato ricoverato ieri pomeriggio, martedì 2 marzo, all’ospedale Bufalini di Cesena. Il motivo del suo ricovero è da imputare al coronavirus. A scriverlo è il Resto del Carlino. Insieme al famoso artista sono risultati positivi al contagio anche altri famigliari appartenenti alla sua amatissima famiglia romagnola. Raoul Casadei vive insieme alla moglie Pina, i figli e le rispettive famiglie, al “recinto”, a Villamarina di Cesenatico. È la figlia Carolina la prima a raccontare dello status di salute del padre Raoul che, alla veneranda età di 83 anni, è letteralmente un mito vivente per tutta la Romagna e oltre. (Continua dopo le foto) Le parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Conosciuto da tuttiil re del liscio,è statoieri pomeriggio, martedì 2 marzo, all’Bufalini di Cesena. Il motivo del suo ricovero è da imputare al coronavirus. A scriverlo è il Resto del Carlino. Insieme al famoso artista sono risultati positivi al contagio anche altriri appartenenti alla sua amatissimaromagnola.vive insieme alla moglie Pina, i figli e le rispettive famiglie, al “recinto”, a Villamarina di Cesenatico. È la figlia Carolina la prima a raccontare dello status di salute del padreche, alla veneranda età di 83 anni, è letteralmente un mito vivente perla Romagna e oltre. (Continua dopo le foto) Le parole ...

