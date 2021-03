Raoul Casadei, il re del liscio ricoverato per Covid a 83 anni: 'Aveva la saturazione bassa' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Raoul Casadei , il re del liscio, da ieri pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Lo scrive il Resto del Carlino. Oltre a lui anche altri famigliari della 'dinastia' ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021), il re del, da ieri pomeriggio èall'ospedale Bufalini di Cesena per. Lo scrive il Resto del Carlino. Oltre a lui anche altri famigliari della 'dinastia' ...

