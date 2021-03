Ranieri | “Pareggiare in rimonta nel derby va bene | anche se abbiamo subito gol su errore nostro”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delpareggiato 1-1 contro il Genoa: "È stato una partita difficile per tutte due le squadre. Cercavamo entrambi la vittoria, senza commettere errori. Noi uno locommesso e ci hanno fatto gol. Un punto innelva benissimo. Stare davanti al Genoa? Penso che sia da provinciale. Io penso che sia noi che il Genoa puntiamo a fare il massimo. Non penso che i genoani saranno contenti solo di stare davanti alla Sampdoria e vale lo stesso per noi".