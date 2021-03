Rally dei mercati europei | c’è ottimismo sulla ripresa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in un rimbalzo economico globale, con la Germania che potrebbe allentare alcune restrizioni, mentre c’è attesa per le nuove misure di bilancio del Regno Unito. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,21. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,42%), che raggiunge 60,6 dollari per barile. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,03% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%. Tra idel Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,91%, in luce Londra, ...