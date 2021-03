Qui Parma, sono 27 i convocati da D’Aversa in vista dell’Inter (Di mercoledì 3 marzo 2021) I convocati da D’Aversa per Parma-Inter Domani il Parma ospiterà l’Inter allo stadio ‘Tardini’ nella venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 27 giocatori. PORTIERI: Colombi, Rinaldi, Sepe; DIFENSORI: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis; CENTROCAMPISTI: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm; ATTACCANTI: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Idaper-Inter Domani ilospiterà l’Inter allo stadio ‘Tardini’ nella venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Indella partita casalinga, Robertoha diramato l’elenco dei, composto da 27 giocatori. PORTIERI: Colombi, Rinaldi, Sepe; DIFENSORI: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis; CENTROCAMPISTI: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm; ATTACCANTI: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè. L'articolo proviene da intermagazine.

