Quanti chili ha perso Noemi e quale dieta ha seguito (Foto)

Sul palco di Sanremo 2021 Noemi non ha portato solo la sua nuova voce ma tutta la sua trasformazione, gli occhi luminosi, una donna diversa (Foto). Che abbia perso un bel po' di chili è evidente e che ci sia curiosità sulla dieta che Noemi ha seguito è ovvio. Non tutti pensano che il suo messaggio sia positivo ma lei non voleva mandare nessun messaggio, semplicemente non si riconosceva più e ha iniziato a sentirsi meglio con la giusta dieta, con lo sport. Non una dieta di privazione ma abitudini alimentari sane, il che non significa soffrire davanti a piatti tristi. E' la nutrizionista di Noemi a spiegare come la cantane ha raggiunto il risultato che fa parte della sua metamorfosi.

