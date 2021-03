Quando Achille Lauro ha finito | si dice che gli orchestrali Striscia la notizia | indiscrezione ferocissima su Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Come da tradizione di Antonio Ricci,lainizia a picchiare duro contro il Festival di, fiore all'occhiello della concorrenza Rai. Nell'anteprima del tg satirico di Canale 5, Ezio Greggio dedica molto spazio alla kermesse, che ha debuttato martedì sera in un Ariston vuoto causa Covid e con uno share buono ma non eccezionale. "Ieri sera - ha ironizzato Greggio -è salito sul palco avvolto in un mantello di piume di uccello. Subito dopo l'esibizione, le maestranze del Festival oltre che per il Covid sono state vaccinate anche per l'aviaria, non si sa mai". Certo, tutto del trap-rocker si può dire tranne che sia un pollo. Ma sono stati diversi gli artisti ad esibire un look particolare, da Max Gazzè versione Leonardo Da Vinci allo stesso Fiorello, salito sul ...