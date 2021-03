PSG | Kean positivo al Coronavirus | il comunicato del club

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Moiseè risultatoal Covid-19: ilufficiale del PSG. L’attaccante azzurro salterà il Bordeaux Il PSG ha annunciato la positività al Covid-19 dell’attaccante Moise. Ilufficiale delparigino: «Moiseè risultatoal test PCR Sars-Cov2 questa mattina. È rimasto a Parigi e non sarà disponibile per la partita di Bordeaux. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : 15 goal in 27 partite col PSG ? 'Spero che Mancini mi abbia visto' ???? Moise Kean compie 21 anni ?? - Gazzettino : #psg, #moise kean positivo al Covid-19: a rischio il ritorno con il Barcellona - Cobretti_80 : RT @sportface2016: #Psg, Moise #Kean è risultato positivo al #COVID19 - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - #PSG, Moise #Kean è positivo al #Covid19 ?? Il tweet del club parigino #LeBombeDiVlad #LBDV #News https://… - Paladino70 : RT @DiMarzio: L'attaccante italiano del #Psg è positivo al #Covid_19 -

