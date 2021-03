PSG, il club parigino ancora colpito dal Coronavirus: positivo Moise Kean, a rischio per il Barcellona. I dettagli (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non finiscono i guai all'interno della compagine parigina allenata da Mauricio Pochettino.caption id="attachment 763191" align="aligncenter" width="1024" Nuovi guai per il Paris Saint-Germain, proprio quando l'infermeria si stava svuotando. Moise Kean è risultato positivo al test PCR Sars-Cov2 questa mattina e quindi non sarà disponibile per la partita di Bordeaux. L'attaccante azzurro è rimasto a Parigi e rispetterà il regime di isolamento./captionE' quindi molto probabile, se non quasi certo, che debba saltare la partita di ritorno degli ottavi di Champions League della prossima settimana contro il Barcellona. La sua assenza mette nei guai il tecnico del Psg Mauricio Pochettino anche a livello di campionato, perché la squadra parigina contro il Bordeaux sarà priva anche degli infortunati Neymar e Di Maria e dello ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non finiscono i guai all'interno della compagine parigina allenata da Mauricio Pochettino.caption id="attachment 763191" align="aligncenter" width="1024" Nuovi guai per il Paris Saint-Germain, proprio quando l'infermeria si stava svuotando.è risultatoal test PCR Sars-Cov2 questa mattina e quindi non sarà disponibile per la partita di Bordeaux. L'attaccante azzurro è rimasto a Parigi e rispetterà il regime di isolamento./captionE' quindi molto probabile, se non quasi certo, che debba saltare la partita di ritorno degli ottavi di Champions League della prossima settimana contro il. La sua assenza mette nei guai il tecnico del Psg Mauricio Pochettino anche a livello di campionato, perché la squadra parigina contro il Bordeaux sarà priva anche degli infortunati Neymar e Di Maria e dello ...

