Prossima giornata Serie A: calendario 6-8 marzo, orari, streaming, programma DAZN e Sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre una giornata di campionato sta per entrare nella sua fase calda, con un rovente turno infrasettimanale che si concluderà domani, in Serie A c’è già chi pensa alla Prossima giornata: quella che andrà dal 6 all’8 marzo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il ventiseiesimo turno proporrà infatti incontri interessanti a tutte le latitudini. Il menù verrà aperto sabato 6 marzo da Spezia-Benevento (h 15.00 su Sky Sport), Udinese-Sassuolo (h 18.00 su Sky Sport), e il big match Juventus-Lazio (h 20.45 su DAZN), per poi proseguire domenica 7 con un’autentica scorpacciata. Nell’ordine vi saranno Roma-Genoa (h 12.30 su DAZN), Fiorentina-Parma (h ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre unadi campionato sta per entrare nella sua fase calda, con un rovente turno infrasettimanale che si concluderà domani, inA c’è già chi pensa alla: quella che andrà dal 6 all’8. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM aa 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il ventiseiesimo turno proporrà infatti incontri interessanti a tutte le latitudini. Il menù verrà aperto sabato 6da Spezia-Benevento (h 15.00 su Sky Sport), Udinese-Sassuolo (h 18.00 su Sky Sport), e il big match Juventus-Lazio (h 20.45 su), per poi proseguire domenica 7 con un’autentica scorpacciata. Nell’ordine vi saranno Roma-Genoa (h 12.30 su), Fiorentina-Parma (h ...

